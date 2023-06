Animi tesi tra Gravina e Ceferin: il numero uno della UEFA non avrebbe gradito la sanzione rifilata alla Juventus

La penalizzazione di dieci punti rifilata alla Juventus non avrebbe soddisfatto la UEFA, come riportato da Sport Mediaset:

«Gravina avrebbe visto Ceferin che avrebbe fatto capire “di non aver molto gradito l’esito dei processi sportivi italiani, che, a suo dire, non avrebbero punito a sufficienza il club bianconero per le vicende su plusvalenze e manovra stipendi».

L’articolo Uefa, tensione con la FIGC: la pena inflitta alla Juventus troppo leggera proviene da Inter News 24.

