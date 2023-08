Le condizioni fisiche di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo l’operazione alla schiena. I dettagli

Di seguito il comunicato del Manchester City su Pep Guardiola.

COMUNICATO – Pep Guardiola è stato sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. L’allenatore del Manchester City soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d’urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L’intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona. In sua assenza, il vicedirettore Juanma Lillo supervisionerà l’allenamento della prima squadra sul campo di allenamento e assumerà incarichi in panchina fino al ritorno di Pep. Si prevede che ritornerà dopo la prossima sosta per le Nazionali. Tutti al Manchester City augurano a Pep una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo presto a Manchester.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG