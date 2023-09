Le condizioni fisiche di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, dopo l’operazione alla schiena. I dettagli

Di seguito il comunicato del Manchester City su Pep Guardiola.

COMUNICATO – «Guardiola torna ad allenare prima della sfida contro il West Ham. L’allenatore è tornato alla City Football Academy questa settimana dopo il recupero da un’operazione di routine alla schiena in Spagna il mese scorso. L’assistente di Guardiola, Juanma Lillo, ha supervisionato i compiti manageriali per le nostre vittorie per 2-1 e 5-1 rispettivamente su Sheffield United e Fulham prima della sosta per le nazionali. Ora la squadra rivolge la propria attenzione alla trasferta a Londra di sabato 16 settembre, quando affronteremo il West Ham United con calcio d’inizio previsto per le 15:00 (Regno Unito)».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG