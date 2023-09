Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Buongiorno in Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni sul difensore

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a margine della conferenza di presentazione del Festival dello Sport di Trento.

PAROLE – «Buongiorno e Ricci in Nazionale? Questo non lo so, sono due giocatori del Toro che stanno facendo molto bene e hanno dimostrato qualità. Ma il ct è sovrano e io non voglio metterci bocca. Ibrahimovic ospite? Con lui sicuramente non ho in comune l’altezza… E’ un grande, è stato un grande campione ma è un grande e un vincente dal punto di vista di testa. Quello che farà lo farà bene, è sempre motivato e concentrato. Penso abbia qualcosa di importante in serbo e non ha certo bisogno dei miei consigli».

