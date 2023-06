Adesso è anche ufficiale: San Siro aprirà i battenti per mostrare la finale di Champions League ai tifosi nerazzurri mentre l’Inter scenderà in campo contro il Manchester City

San Siro apre le porte per la finale di Champions di sabato 10 tra Inter e Manchester City. Adesso è ufficiale. I tifosi interisti potranno vivere la sfida contro la formazione di Guardiola al Meazza, sia sul prato che sugli spalti dell’impianto milanese. Si tratterà di un’apertura eccezionale per far sentire i propri supporters sempre più parte di questa storica gara.

Questo riporta Calcio e Finanza: «Per l’occasione verrà infatti montato un maxischermo all’interno dello stadio, permettendo così anche ai fan nerazzurri rimasti a Milano di vivere insieme questo speciale appuntamento. In corrispondenza del primo anello arancio verrà installato un maxischermo di più di 400 metri quadrati, per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita, che li faccia sentire ancora più vicini alla squadra».

L’articolo Manchester City-Inter, ufficiale: San Siro apre ai tifosi per la finale proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG