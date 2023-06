Le parole di Noel Gallagher, tifoso del Manchester City, in vista della finale di Champions League tra i Citizens e l’Inter

Noel Gallagher, ex chitarrista degli Oasis e noto tifoso del Manchester City, è già entrato in clima finale di Champions League. Di seguito le sue parole alla BBC.

«Se Guardiola vince la Champions gli farò da maggiordomo per cinque anni. Farò qualunque cosa mi dirà, se viene a casa mia e mi dice che non gli piace l’arredamento lo cambierò completamente. E poi salirò sul palco in mutande»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG