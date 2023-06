Il Cagliari pareggia 0-0 allo Stadio Tardini contro il Parma: la squadra di Ranieri raggiunge così la finale dei playoff di Serie B

Il Cagliari è in finale dei playoff di Serie B. La squadra di Ranieri supera il Parma nel doppio confronto: dopo la vittoria in casa, è arrivato il pareggio senza reti – ma con due gol annullati, uno per parte – al Tardini che vale la finale.

I rossoblu si trovano così ad affrontare l’ultimo step contro il Bari: andata l’8 giugno e ritorno l’11.

