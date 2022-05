Edinson Cavani parla a ESPN dell’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United. La sua prima reazione alla notizia.

L’attaccante ex Napoli del Manchester United, Edinson Cavani parla dell’arrivo di Cristiano Ronaldo proprio alla squadra inglese ad inizio stagione. Queste le parole nella intervista concessa a ESPN: “Nel momento in cui il Manchester United ha preso Cristiano Ronaldo, ho pensato che fosse un buon affare per il club. Ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare mio fratello per dirgli: ‘Fernando, se fosse successo una settimana fa, ti avrei chiesto di trovarmi un altro club’.“

Ma poi precisa l’attaccante sudamericano: “Sia chiaro. Non è che non volessi giocare con CR7, anzi. Ho avuto modo di conoscerlo meglio e so che è un grande professionista che ha i suoi obiettivi e come atleta è assolutamente il top. Ma so come funzionano certe cose nel calcio. A quel punto ho solo pensato ‘Ok giocheremo e proveremo a fare del nostro meglio come sempre’.” Conclude così la punta.

