Accuse di codardia nei confronti dell’ex CT dell’Italia Roberto Mancini: fresco di eliminazione con l’Arabia Saudita

L’eliminazione dell’Arabia Saudita in Coppa d’Asia da parte di Jurgen Klinsmann agli ottavi di finale rischia di essere la pietra tombale sull’esperienza di Roberto Mancini in qualità di Commissario Tecnico. E non solo per la sconfitta ai rigori, ma per l’incredibile situazione che lo ha visto protagonista in negativo quando Hee-chan Hwang ha calciato l’ultimo tiro. L’ex Inter non era infatti presente proprio in quel momento e il suo prematuro ingresso negli spogliatoi è stato stigmatizzato dal presidente della federazione, che l’ha definito «inaccettabile».

La motivazione per la sua assenza è stata una toppa peggio del buco: «Mi scuso, ma pensavo che i rigori fossero finiti», non esattamente un segno di grande concentrazione in un momento così delicato. Tanto che un commentatore coreano, di fronte all’insolita situazione, ha ritenuto che Mancini fosse stato espulso, non riusciva a trovare un’altra spiegazione.

Arab News, oggi, scrive un pezzo molto critico, partendo dall’assunto che adesso «Mancini deve affrontare una feroce reazione negativa avendo svoltato le spalle ai giocatori, ai tifosi e potenzialmente al suo lavoro».

Difficile non essere d’accordo anche da lontano con l’affermazione che «era difficile non notare il significato simbolico del suo comportamento». Su X, tra i tanti commenti, un tifoso non è andato per il sottile, interpretando i sentimenti di molti arrabbiati come lui: «Un allenatore codardo che non si assume responsabilità e non sta dalla parte dei suoi giocatori. Ha iniziato il torneo con una strana affermazione che ha colpito la squadra e i tifosi e lo ha concluso con una brutta fuga che solo un codardo può fare!».

Il riferimento è a quanto è successo prima dell’inizio del torneo, quando in una conferenza stampa che ha fatto un certo rumore il Mancio ha attaccato apertamente 3 giocatori – Salman Al-Faraj, Sultan Al-Ghannam e Nawaf Al-Aqidi – decidendo di escluderli in qualità di star affermate, che giocano per i grandi club di Riad (l’Al-Hilal e Al-Nassr), volevano avere la garanzia di essere titolari. La delusione è ancora più profonda, anche per il Ct, visto che la vittoria è sfuggita al minuto 99, quando è arrivato il gol coreano che ha determinato l’epilogo ai rigori.

