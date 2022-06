Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini è soddisfatto della prova di ieri della sua squadra.

Roberto Mancini ha analizzato così lo 0-0 di ieri ottenuto contro l’Inghilterra. “Abbiamo avuto più occasioni di loro e nel complesso i ragazzi sono stati bravi e hanno fatto una buona gara perché non era semplice. Noi dobbiamo migliorare molto soprattutto quando attacchiamo, dobbiamo fare gol, abbiamo avuto occasioni che non possiamo sbagliare”.

“Ma è comunque un pareggio prestigioso, giorni fa non mi aspettavo tutta questa personalità. A volte sbagliavamo qualche passaggio per approssimazione ma sono errori che fanno parte del percorso di crescita. Gatti? Era un po’ teso all’inizio ma poi ha fatto molto bene, così come Esposito ha fatto bene. Anche Gnonto quando entrato ha dato vivacità alla squadra. Non è facile dal niente ritrovarsi in Nazionale e fare una buona partita“.

