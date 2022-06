Il tecnico francese è letteralmente tartassato dal Paris Saint Germain che lo vorrebbe sin da subito come nuovo allenatore.

Zinedine Zidane secondo la stampa spagnola ha rifiutato la panchina del Paris Saint Germain, lo sostiene As. Il quotidiano ritiene che sia la terza volta che l’allenatore rifiuta l’offerta del club parigino; questo però non sembra minimamente intenzionato ad arrendersi. Il corteggiamento va avanti da dicembre nonostante la per ora forte irremovibilità dell’ex calciatore.

Paul Pogba

Zidane infatti è deciso nel voler aspettare la fine dei Mondiali in Qatar per diventare il successore di Didier Deschamps alla guida della nazionale francese. La Juventus è spettatrice interessata e spera che le cose vadano effettivamente così perché se Zidane andasse sotto la tour Eiffel probabilmente lo farebbe anche Paul Pogba che invece adesso sembra diretto verso Torino.

