Il ct della Nazionale Roberto Mancini si è sbilanciato sul campionato e sui club in lizza per il titolo, tra cui l’Inter

La corsa al prossimo scudetto non è ancora iniziata, ma Roberto Mancini parla così delle squadre che possono ambire al titolo, tra cui l’Inter:

LE PAROLE- «Gli ultimi quattro campionati sono stati vinti da quattro squadre diverse, questo dimostra che c’è incertezza e che non c’è nulla di scontato. Il Napoli ha lo scudetto sulle maglie e quindi parte come squadra da battere.L’Inter è forte, il Milan sta facendo un’ottima campagna acquisti, la Juventus è sempre la Juve e la Lazio è in crescita»

L’articolo Mancini: «Favorita per lo Scudetto? Ho la mia idea» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG