L’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato dell’Inter, offrendo aggiornamenti per quanto riguarda l’attaccante da scegliere

Ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti pone l’accento sull’Inter e sulle varie piste sondate dai nerazzurri per trovare il profilo offensivo migliore:

LE PAROLE- «Per l’attaccante credo che in casa Inter ci sia un confronto per capire se conviene investire in quel reparto dopo l’addio di Dzeko e Lukaku, se insistere su un profilo esperto come Morata o su un prospetto futuro»

Una menzione speciale, poi, a Romelu Lukaku, che secondo il giornalista avrebbe già stretto un patto con la Juventus:

LUKAKU- «Nella testa di Lukaku la scelta è già stata fatta. Se la Juve avrà spazio per prenderlo, lo prenderà, il patto c’è. Mi sorprenderei se la Juventus recedesse da questo patto, ma se Vlahovic non va via Lukaku non può arrivare. O comunque qualcuno deve partire, perché serve anche un equilibrio economico. Alla Juve Kessié piace, ma stesso discorso, se non arrivano le cessioni non si può andare decisi su di lui e chiudere l’operazione. La Juve ha già una rosa in grado di affrontare la prossima stagione, se va via qualcuno entra qualche altro giocatore, questa è la situazione»

