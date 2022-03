Si avvicinano i playoff Mondiali, un appuntamento che l’Italia non deve fallire in nessun modo, e Roberto Mancini è tornato a parlare.

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini ha voluto baciare messaggi sui playoff Mondiali tramite Sky Sport. “Dobbiamo rimanere tranquilli perché mancano ancora 20 giorni, non possiamo andare sotto pressione in questo momento. La pressione la avremo quando saremo vicini alla partita, giustamente. Sarà una gara difficile: anche se tutti pensano che la prima sarà facile, io credo che non sarà così”.

IM_Berardi_Domenico_2

“Magari sarà più facile la seconda. Nella prima dovremo essere veramente concentrati e giocare una bella partita. I tre attaccanti del Sassuolo stanno facendo bene e stanno migliorando. Berardi è più avanti degli altri, gioca da tanti anni e si sta confermando. Scamacca e Raspadori sono più giovani, stanno crescendo e credo che sia una buona cosa per il Sassuolo e per la Nazionale“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG