Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny parla della decisione della sua nazionale di non giocare contro la Russia.

Wojciech Szczesny affronta l’argomento guerra in Ucraina motivando la scelta della nazionale polacca di non giocare contro la Russia. “Ho fatto la scelta di non giocare la partita contro la Russia dei play off per il Mondiale. Sono davvero contento che i miei compagni abbiano fatto la stessa cosa, noi come Nazionale non giocheremo. Se dobbiamo perderla a tavolino la perdiamo a testa alta, sapendo che abbiamo fatto la cosa giusta”.

Gianni Infantino

“Detto questo, speriamo che la gente faccia le scelte giuste che devono fare, la partita non si gioca e la Russia non giocherà il Mondiale. Questo però non tocca a noi, noi il nostro lo abbiamo fatto. Ogni squadra nazionale dovrebbe seguire il nostro esempio, così vediamo se la Fifa ha le palle di dare il Mondiale a tavolino alla Russia. Non credo proprio“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG