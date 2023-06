Roberto Mancini torna a parlare delle sue scelte per la fase finale della Nations League: le dichiarazioni del ct dell’Italia

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha così parlato delle sue convocazioni per la Nations League, che lo hanno visto escludere gli juventini Gatti e Locatelli dalla lista.

LE PAROLE – «Essere alla fase finale per noi è un grande traguardo, veniamo da un girone con Inghilterra, Germania e Ungheria: sia noi che le altre tre squadre vorranno vincere, per noi non sarà facile. Abbiamo dovuto fare delle scelte, ma tutti avrebbero meritato di essere qui. Il regolamento ci ha obbligato a dare la lista, senza neanche sapere come i giocatori dell’Inter arriveranno dopo la Champions».

