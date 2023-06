Cristiano Ronaldo prova a fare chiarezza sul suo futuro: le dichiarazioni dell’ex attaccante portoghese della Juve

Cristiano Ronaldo ha parlato così del suo futuro in occasione della presentazione della sua acqua alcalina Ursu. Le dichiarazioni dell’ex Juve.

LE PAROLE – «Sono sempre stato una persona molto determinata e molto professionale. La salute non è tutto, ma tutto è niente senza la salute. Sono già a fine carriera. Al massimo giocherò ancora due o tre anni. Non escludo in futuro di possedere un club. È una cosa a cui ho pensato anni fa e forse lo acquisterò».

