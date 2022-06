L’allenatore Andrea Mandorlini elogia il centravanti dell’Hellas Verona Giovanni Simeone.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato Andrea Mandorlini che ha voluto dare un suggerimento al Napoli. “Simeone è prontissimo per il Napoli, quest’anno ha fatto un campionato incredibile ma anche nei precedenti ha fatto bene. Può giocare da solo o in coppia in avanti, è un giocatore generosissimo”.

“Magari andasse al Napoli, è un attaccante veramente forte, può giocare in tanti moduli ed è prontissimo per un grande club. È argentino, ha un carattere forte come il papà, al di là dei gol che fa sono importanti le caratteristiche. Forse il tanto sacrificarsi per la squadra l’ha portato a non essere tanto lucido negli ultimi metri. Credo che Giovanni non abbia nessun tipo di problema a giocare in coppia col nigeriano, perché è forte e si adatta a qualsiasi sistema“.

