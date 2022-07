Il direttore sportivo del Milan Frederic Massara poco prima di ufficializzare il suo rinnovo ha elogiato il gruppo squadra dei rossoneri.

Presente alla serata che dava il via alla sessione estiva di calciomercato a Rimini, Frederic Massara ha parlato dello Scudetto vinto dal Milan elogiando un giocatore in particolare. “Abbiamo abbracciato in pieno la politica di Elliott, cercando di ritrovare competitività con sostenibilità. È cultura del lavoro, entusiasmo, coralità“.

Mike Maignan Milan

“Pioli ha messo i giocatori in condizione di crescere. Ha fatto un lavoro straordinario e a lui va il ringraziamento di tutti i milanisti. È uno scudetto arrivato in modo collettivo. Tutti i giocatori sono stati coinvolti, ognuno è riuscito a mettere un timbro sul risultato. Penso al rigore parato da Tatarusanu contro l’Inter. Al gol di Daniel Maldini per vincere a La Spezia. Al recupero di Rebic contro la Lazio che porta al gol di Tonali. Maignan è straordinario, farà la storia del Milan. Donnarumma è un grande campione ma c’era necessità di risistemare una situazione finanziaria che non era delle migliori“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG