Ecco le parole a Sky Sport 24, di Matteo Marani, il giornalista discute dell’Inter e della sua situazione in rosa.

Sono queste le parole di Matteo Marani, il famoso giornalista parla così a Sky Sport 24 dell’Inter: “Secondo me il cambiamento dell’Inter è arrivato grazie a Simone Inzaghi . Lo abbiamo tutti criticato ma lui ha avuto il coraggio di prendere le decisioni. Decisioni che sono sempre impopolari e difficili, però vanno prese e lui lo ha fatto. La titolarità di Andrè Onana, Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, il ritorno di Stefan De Vrij tra i tre di difesa, Federico Dimarco spostato in maniera definitiva a sinistra. Inzaghi in qualche modo ha cambiato l’equilibrio dello spogliatoio dell’Inter.“

Conclude così il giornalista: “Nel quale c’è stato un patto e qualcosa è successo. Poi è arrivata anche la vittoria con il Barcellona, seguita dal pareggio al Camp Nou. Lautaro Martinez è tornato al gol in Serie A contro la Salernitana, nella settimana in cui era tornato a segnare anche in Champions League. Ora l’Inter ha due partite importanti in campionato. Se approfitta di queste due gare può riavvicinarsi alle squadre che sono partite avanti. Non può più sbagliare. Tutti i suoi bonus sono giocati.“

