Sono queste le parole del giornalista Riccardo Trevisani, ecco cosa dice a Pressing sull’Inter e su Simone Inzaghi.

Ecco le parole di Riccardo Trevisani, giornalista parla a Pressing dell’Inter e del tecnico Simone Inzaghi: “Quello di Inzaghi prima della Roma è stato l’ultimo autoincensamento, dopodiché si è messo un punto. Simone si è messo la giacca e ha detto “qui comando io” e ha messo Onana: questo la squadra lo percepisce. Ora l’Inter vede nel suo allenatore uno che ha preso le decisioni. Se non ti vedono, i giocatori ti mollano: l’Inter con Onana in porta è splendida, viva, carica.“

Conclude così il giornalista: “Anche quelli che sembravano finiti, come Gosens, non sono finiti affatto. L’Inter può ricominciare a sfruttare tutta la rosa e fare una grande stagione. L’anno scorso la gestione dei giocatori non è stata perfetta e ha portato ai problemi di questa: poi quando la scelta viene fatta e i giocatori capiscono che l’allenatore sta sul pezzo, gli vanno dietro.”

