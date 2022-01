Marani: “Vlahovic alla Juve significa addio di Dybala”

Non solo una questione tecnica ma anche una valutazione economica da parte di entrambe le parti. Il futuro di Paulo Dybala si tinge di giallo. Il giornalista Matteo Marani è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare l’operazione Vlahovic e disegnare i contorni di un nuovo imminente scenario.

“Siamo di fronte ad una grande operazione. A mio avviso è il miglior classe 2000 nel panorama europeo. In lui la Juventus vede la risoluzione dei suoi problemi offensivi”. Cosa porta alla Juve l’attaccante serbo alla Juventus? A questo punto si può parlare di ripercussioni sul futuro di Dybala? Il giornalista risponde così: “È il primo investimento di Cherubini e Arrivabene. Per me si tratta dell’anticamera dell’addio di Dybala. Se l’argentino chiede più di dieci milioni all’anno, la vedo difficile che la Juve glieli dia”.