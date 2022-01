Mercato, sarà un’Inter sempre più giovane e italiana

L’Inter che sta per ufficializzare il colpo Robin Gosens dall’Atalanta non si ferma alle strategie di mercato per questa stagione. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per rinforzare e ringiovanire la squadra Campione d’Italia.

Secondo Tuttosport l’Inter vuole bloccare subito Scamacca e Frattesi del Sassuolo. Un doppio colpo per rispondere alla Juventus e rinforzare l’ossatura di una squadra destinata a vincere ancora. Gli ottimi rapporti tra l’ad Marotta e il collega Carnevali possono agevolare l’operazione. L’Inter ha mantenuto i contatti con il Sassuolo e ora vuole passare all’azione. I due talenti italiani rappresentano un pezzo di futuro per l’Inter. Una squadra che sappia rinnovarsi senza prescindere dal risultato sportivo. Ora il club di Zhang vuole aprire un nuovo ciclo.