Mercato Inter, il punto sulla difesa

Sistemate le fasce con l’arrivo di Gosens, in casa Inter lo sguardo è rivolto alla difesa. La dirigenza affronterà nelle prossime settimane le questioni Skriniar e de Vrij, potenziali uomini mercato dell’Inter. Se l’olandese sembra il più vicino a lasciare l’Inter, bisogna aspettare l’evolvere della situazione del difensore slovacco.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la difesa della prossima stagione potrebbe cambiare volto. L’Inter vorrebbe trattenere almeno uno dei due e sembra orientata verso la conferma dello slovacco. Tanto dipenderà dalle offerte che verrano recapitate sulla scrivania del club. La dirigenza vuole giocare d’anticipo per evitare brutte sorprese. Nei prossimi giorni è possibile ipotizzare un approccio con l’entourage di Skriniar per il rinnovo del contratto che scade nel 2023. Per de Vrij l’ipotesi di una cessione è sempre più credibile. Il suo posto verrebbe presto da Bremer del Torino.