Il Napoli tenta Mathias Olivera

Il Napoli continua a cercare un terzino sinistro anche se probabilmente la ricerca terminerà nel mercato estivo. Gli azzurri hanno sondato Mathias Olivera del Getafe, uruguaiano che vale 11 milioni di euro. Secondo Sky Sport il club spagnolo chiede un prestito con obbligo di riscatto ma è difficile che accetti la sua cessione già in questa finestra di mercato. Il terzino ha già 91 presenza nella Liga spagnola e nel Getafe è titolare fisso in questa stagione.

Il Napoli ha Mario Rui e lo sfortunatissimo Ghoulam in quel ruolo ma l’algerino non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2022. Dopo molteplici infortuni al ginocchio non è mai tornato ad alti livelli ed il Napoli non gli offrirà il rinnovo. Ecco perché la squadra di Spalletti cerca un interprete sulla fascia sinistra.