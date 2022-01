Tante squadre su Cambiaso del Genoa

L’Atalanta ha ribadito più volte di non voler sostituire il partente Robin Gosens che ha trovato l’accordo con l’Inter, ma non sempre è vero quanto dichiarato pubblicamente. I bergamaschi hanno sì quattro esterni in rosa ma secondo Sky Sport starebbero pensando ad Andrea Cambiaso del Genoa. Si tratta di un esterno classe 2001 che gioca prevalentemente a sinistra ma che può disimpegnarsi bene anche a destra.

Si sta mettendo in luce a partire da questa stagione e finora ha collezionato già 24 presenze condite da 1 goal e ben 4 assist. Queste buone prestazioni hanno inevitabilmente attirato gli interessi di tante squadre. Oltre all’Atalanta infatti c’è stato un interesse della Juventus, ma anche l’Inter potrebbe pensarci se, come sembra, Perisic cambierà squadra a giugno.