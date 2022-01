La Juventus fa sul serio per Nandez

LA Juventus non vuole assolutamente a fermarsi con Dusan Vlahovic e in questa sessione di mercato sta provando seriamente ad acquistare anche Nahitan Nandez del Cagliari. Sul centrocampista sedotto e abbandonato dall’Inter la scorsa estate qualche settimana fa c’erano Napoli e Torino; i granata ci stanno ancora pensando a dir la verità.

Secondo Sky Sport i bianconeri sembrerebbero disposti a girare due giovani ai sardi in cambio dell’uruguaiano: Kaio Jorge e/o Filippo Ranocchia, centrocampista che è in prestito al Vicenza. È comunque molto probabile che senza uscite in mezzo al campo non si faccia nulla. Ricordiamo che sono in uscita Ramsey ed Arthur, anche se per il secondo ci vuole un obbligo di riscatto; per Bentancur la Juventus aspetta di capire quanto è serio l’interesse dell’Aston Villa.