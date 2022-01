Inter vicina anche a Felipe Caicedo

Oltre a Robin Gosens che sta facendo le visite mediche in attesa di firmare, l’Inter sta chiudendo per un’altra punta. Simone Inzaghi infatti, specie dopo l’infortunio di Joaquin Correa, ha chiesto un attaccante individuandolo in Felipe Caicedo. L’ecuadoriano è stato con lui alla Lazio fino a pochissimi mesi fa trasferendosi poi al Genoa la scorsa estate.

L’Inter lo vuole in prestito secco e sta lavorando in tal senso. Felipe Caicedo però deve ridursi l’ingaggio se vuole andare a Milano visto che i nerazzurri hanno chiarito che non vogliono andare oltre lo stipendio che veniva dato a Stefano Sensi, ora prestato alla Sampdoria. È probabile che l’attaccante vada incontro ai nerazzurri visto che in Liguria sta trovando pochissimo spazio.