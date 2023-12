Luca Marchetti aggiorna sul capitolo Buchanan-Inter: come stanno le cose per l’esterno del Brugge

Il giornalista ed esperto di calciomercato Luca Marchetti si è espresso a Tmw : il punto sul probabile arrivo di Buchanan all’Inter.

«Anche l’Inter è mossa da un senso di necessità e così si continua a parlare con il Bruges per Buchanan. Offerti 6 milioni, richiesta da 10. Il giocatore ha già scelto, non ha dubbi (non è stato convocato per due partite consecutive): ora bisogna trovare un punto di incontro fra le due società».

L’articolo Marchetti: «Ecco come stanno le cose per Buchanan all’Inter» proviene da Inter News 24.

