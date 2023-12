Il centrocampista dello Sharjah Miralem Pjanic ha detto la sua sulla lotta Scudetto.

Miralem Pjanic alla Gazzetta dello Sport ha parlato del derby d’Italia che sta condizionando la lotta Scudetto. “La Juventus continua ad avere solidità e coerenza nel modo di affrontare le partite, ottenendo punti. Non a caso è l’unica squadra che sta tenendo testa all’Inter“.

Lotta a due

“Sì, l’Inter sta tenendo un ritmo talmente alto che non credo le altre possono ancora competere per lo scudetto. Vedo un duello Inter-Juventus perché sono le uniche due squadre che non stanno lasciando punti per strada. Le altre invece hanno più incertezze, il Napoli non sta facendo un cammino all’altezza della scorsa stagione, lo stesso vale per il Milan, che mi piace molto ma ha tanti alti e bassi“.

La forza di Inter e Juventus

“L’Inter è la favorita perché ha una rosa più attrezzata e più certezze rispetto alla Juventus, dovute anche alla finale di Champions giocata l’anno scorso, però la Juventus va considerata una pretendente molto accreditata per lo scudetto, anche perché non giocare in Europa può effettivamente essere un notevole vantaggio. La Juventus ha iniziato un percorso nuovo per avere un futuro luminoso. Quando indossi la maglia bianconera devi sempre puntare a vincere, io lo so per esperienza, però oggettivamente l’Inter negli ultimi due tre-anni ha costruito un gruppo da primato. Lo era anche nelle ultime due stagioni eppure non è riuscita a vincere, adesso ha ancora più esperienza e qualità. Però occhio perché la Juventus non muore mai…“.

