Marchetti: «Giuntoli ha l’accordo con la Juve, ma De Laurentiis fa muro». Le ultime novità anche su Manna prossimo direttore sportivo

Luca Marchetti, a Sky Sport, ha spiegato le ultime novità riguardo il prossimo direttore sportivo della Juve.

MARCHETTI – «Verrà ufficializzato Manna direttore sportivo. Questo non esclude necessariamente Giuntoli. La Juve non può permettersi di rimanere senza ds. Il concetto è la continuità con Manna che è il direttore della Next Gen e agire con calma per Giuntoli con cui c’è già l’accordo. Lui ha detto a De Laurentiis che il ciclo al Napoli è finito, ma finora ha trovato un muro».

The post Marchetti: «Giuntoli ha l’accordo con la Juve, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG