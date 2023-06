Nicolato verso l’Europeo U21: «Quest’anno non sarà facile. Mi auguro una cosa». Le dichiarazioni del ct della Nazionale

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista dell’inizio dell’Europeo di categoria.

Le sue parole: «Quest’anno non è stato facile, abbiamo giocato cinque amichevoli con formazioni sempre diverse e molti di questi ragazzi non giocano insieme da diverso tempo. Spero che riusciremo a mettere in campo una buona squadra, poi ovviamente sarà il campo a parlare. Siamo pronti».

