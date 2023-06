Kean rinuncia all’Europeo U21: il vero motivo lo ha ammesso lui stesso. La ricostruzione sul passo indietro fatto con Nicolato

Gazzetta.it approfondisce la decisione di Moise Kean di non prendere parte al ritiro della Nazionale U21, partorita dopo un colloquio col ct Paolo Nicolato.

Questa la ricostruzione del portale: ‘Il calciatore della Juventus ha espresso la sua poca convinzione a rimanere in quel contesto, pronto a rinunciare all’Europeo che – obiettivamente – sarebbe stata un’altra preziosa esperienza per il suo percorso. Di motivazioni però, evidentemente, non ne ha provate abbastanza: nell’esporre la sua idea, Kean è stato quantomeno sincero. Nessun problema fisico (che avrebbe potuto improvvisare prima di presentarsi in ritiro) o questione personale (magari da tenere all’oscuro dell’esposizione mediatica), nulla di tutto questo: l’attaccante della Juve ha solo ammesso di sentirsi un pesce fuor d’acqua‘.

The post Kean rinuncia all’Europeo U21: il vero motivo lo ha ammesso lui stesso appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG