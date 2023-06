Padovan: «Superlega La Juve sarà punita comunque dall’Uefa. Ecco come finirà». Le parole del giornalista

Giancarlo Padovan, giornalista, commenta su calciomercato.com la scelta della Juventus di apprestarsi ad abbandonare il progetto Superlega.

Le sue parole: «La mossa della Juventus di abbandonare la Superlega è l’unica strada percorribile dal club per mitigare punizioni che, secondo me, arriveranno comunque, sotto forma di un anno di squalifica. E anche, se non soprattutto, per rompere con il passato recente e remoto, incarnato da Andrea Agnelli, il presidente che ha portato la Juventus ad un passo dalla rovina economica e sportiva».

The post Padovan: «Superlega La Juve sarà punita comunque dall’Uefa. Ecco come finirà» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG