Marchetti: «Il Milan reputa Gabbia incedibile perché sono in quattro…». Le parole del giornalista

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky delle possibilità per il Milan di prendere un difensore centrale e del futuro di Matteo Gabbia. Ecco le parole del giornalista:

«Generalmente le grandi squadre vorrebbero cinque difensori centrali. Poi dipenderà anche dalla volontà di Gabbia: se vorrà andare via e giocare di più oppure restare in un gruppo dove comunque lo scorso anno non ha giocato da protagonista ma ha vinto il campionato. Ad oggi il Milan reputa Gabbia incedibile perché sono in quattro. Al 31 agosto con uno tra Diallo o Tanganga, dipenderà da quanto spingerà Gabbia. La Sampdoria è pronta a prenderlo subito perché Giampaolo lo conosce bene».

