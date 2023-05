Il giornalista Luca Marchetti si è espresso così sull’Inter, dopo la vittoria della Coppa Italia ottenuta in finale contro la Fiorentina

Intervenuto con un editoriale per TMW, Luca Marchetti ha commentato la prestazione offerta ieri dall’Inter in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (match vinto dai nerazzurri per 1 a 2).

LE PAROLE –: «L’Inter si porta a casa la coppa, Simone sa ancora come si fa. E ora parte l’attacco alla seconda, di coppa. Quella che conta di più ma che per l’Inter è un’opportunità. Vincere aiuta a vincere. Vincere serve per vincere. E l’Inter ha bisogno di vincere. Per consolidare il progetto, per capire come proseguirlo, per dare ancora più fiducia a Simone Inzaghi. E questa vittoria, queste finali, dovrebbero servire proprio a questo. A far capire che i progetti vanno giudicati nel lungo periodo, non necessariamente legati al risultato finale. Inzaghi ha avuto il grandissimo merito non solo di traghettare l’Inter in un momento difficile, soprattutto di risultati. Ma di mettere la sua squadra nelle migliori condizioni per affrontare, il finale, decisivo, di stagione.

Ora l’impresa l’Inter la cercherà ad Istanbul, cercando di entrare nella storia, in maniera definitiva. Anche se un bel pezzo di questa storia lo ha già scritto. E non andate a raccontare a nessuno che è solo merito del tabellone. Ci vuole anche fortuna, per carità, per giocare una finale. Ma non solo quella. C’è chi è uscito con squadre che sembravano abbordabili e non c’è bisogno di fare l’elenco. L’Inter stasera festeggia. Festeggia un trofeo, il secondo della stagione. Festeggia e si prepara a centrare la Champions per la prossima stagione e poi a giocare la finale. E’ tutto in crescendo, esattamente come lo stato di salute dei nerazzurri. E come il sorriso dei suoi tifosi, che si allarga sempre di più».

