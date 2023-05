Il giornalista Luca Marchetti ha voluto dire la sua sull’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Milan e l’approdo in finale di Champions

Intervenuto con un editoriale pubblicato per TMW, Luca Marchetti ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi dopo la vittoria sul Milan alle semifinali di Champions League.

LE PAROLE –: «Simone Inzaghi ha completamente capovolto la sua situazione e condizione. Se un mese e mezzo fa non solo i tifosi storcevano la bocca di fronte al suo lavoro oggi tutti a partire dal presidente Zhang sono pronti a glorificarlo. Lui si gode il momento, non cerca vendette, dice che il calcio è questo e lo conosce, ma la soddisfazione non può che essere gigantesca. È entrato nella storia dell’Inter: non capita a tutti giocarsi una finale di Champions League. Giocarsi sì, perché anche se l’Inter parte sfavorita, non parte certo battuta. Vedremo cosa succederà: magari i pronostici saranno rispettati. Magari no. E allora saremo costretti a cambiare di nuovo (e sempre in meglio) l’opinione collettiva su Inzaghi e sull’Inter».

