L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia del match contro il Sassuolo, ha parlato anche dell’Inter in Finale di Champions

Intervenuto in conferenza alla vigilia della gara contro il Sassuolo, l’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha commentato anche l’approdo in finale di Champions League dell’Inter.

LE PAROLE –: «Ultimo allenatore ad aver battuto l’Inter? A questo non avevo pensato. Faccio i complimenti all’Inter, sono felice per un’italiana arrivata sin lì. È un bel segnale per il calcio italiano. Come società, vogliamo dare sostegno a tutta la popolazione di quella Regione e siamo vicini a tutti. Speriamo di poter contribuire a poter portare un raggio di sole, sperando che la situazione migliori».

