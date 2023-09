Il noto giornalista esperto di calciomercato, Luca Marchetti, si è espresso sulle mosse fatte dall’Inter in questa sessione

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti giudica positivamente l’operato dell’Inter sul mercato.

SUL MERCATO DELL’INTER – «Sono stati spesi cento milioni, tanti quanti quelli incassati, il che certifica che si è cambiato tanto, ma soprattutto bene. L’Inter ha la consapevolezza di essere una squadra forte, avendo anche raggiunto a pieno merito la scorsa finale di Champions. La sensazione è che per il campionato ci divertiremo fino alla fine. Il Napoli a mio avviso resta la squadra da battere, subito davanti alle milanesi. Anche Roma, Lazio e Atalanta possono però inserirsi nella corsa Champions. I giallorossi con un mercato intelligente hanno regalato a Mourinho una buona squadra, La Lazio ha fatto acquisti di qualità e l’Atalanta non ha mai speso così tanto».

IL PARALLELO COL MILAN – «Thuram e Arnautovic all’Inter devono rispettare le aspettative dei tifosi, rispetto magari ai precedenti obiettivi come Lukaku o Balogun. Il campo ha dato delle garanzie al momento, ma tre giornate non sono molte. Sulla narrazione degli algoritmi non credo che il Milan abbia avuto bisogno di essi per identificare come obiettivi Reijnders, Loftus-Cheek o Pulisic».

