Il giornalista di Sky Luca Marchetti ha voluto parlare del calciomercato dell’Inter tra entrate e uscite. Ecco le dichiarazioni

Tramite TMW, Luca Marchetti accende i riflettori sul mercato dell’Inter tra entrate e uscite nel corso di queste settimane.

LE PAROLE – «Lukaku di nuovo all’Inter? In Arabia non vuole andare, anche è chiaramente quella l’offerta più alta ai blues. Nell’altro caso è la Juventus che non può soddisfare il Chelsea, visto che ancora non ha venduto Vlahovic. Nonostante ciò i nerazzurri sono nettamente in vantaggio».

L'articolo Marchetti: «L'Inter ha un vantaggio su Lukaku. Ecco quale» proviene da Inter News 24.

