L’esperto di mercato Luca Marchetti plaude l’operazione che porterà Pavard in nerazzurro.

Luca Marchetti su TMW Radio analizza pro e contro della campagna acquisti dell’Inter. “È un acquisto importante che dà solidità e personalità al reparto, l’Inter ha deciso di fare una scelta dopo i tanti affari importanti saltati, da Lukaku a Scamacca passando per Samardzic”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“L’Inter doveva prendere un difensore, ha preso un campione del Mondo che ha giocato per anni nel Bayern Monaco. Ora bisogna vedere cosa succederà in attacco, l’Inter ha un po’ di scommesse davanti con Thuram e Arnautovic ma negli altri reparti è estremamente solida. Il prezzo? Lo fa il mercato come sempre, un giocatore con queste caratteristiche e queste qualità costa cifre importanti e l’Inter ha deciso di prendere un giocatore come Pavard perché crede che possa far crescere la squadra“.

