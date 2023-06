Marchetti svela: «La Juve non molla Frattesi. E l’Inter…». Il giornalista fa il punto sul centrocampista del Sassuolo

Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, a Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione di Frattesi, centrocampista del Sassuolo nel mirino della Juve e non solo.

MARCHETTI – «La Juve non molla Frattesi e in Lega Calvo ha fatto una chiacchierata con Carnevali. Magari oggi la Juve è concentrata sul rinnovo di Rabiot e sulla situazione di e Kulusevski, ma non molla Frattesi. L’Inter non è in grado di proporre subito la cifra giusta per acquistare il giocatore. Il tempo giocherà una parte importante pro e contro Juve, Inter e Roma».

The post Marchetti svela: «La Juve non molla Frattesi. E l’Inter…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG