Claudio Marchisio ha anticipato i temi del prossimo Juventus-Inter a Radio Serie A. “La Juventus, rispetto all’anno scorso, è partita molto meglio, ha un equilibrio e una certezza che è la fase difensiva, ed è rimasta in scia all’Inter”.

Sui bianconeri

“La cosa importante, come detto da Allegri, è che la Juventus deve tornare in Champions League, e i punti di vantaggio su Napoli e Atalanta incominciano a essere importanti. Per il campionato, alla lunga, penso che questo gioco qua non riuscirà a farti stare al passo dell’Inter, che è una grandissima squadra con grandissime qualità e certezze nel gruppo, e lo sta dimostrando, non solo in Champions League ma anche in Serie A. Alla Juventus manca sicuramente un giocatore a centrocampo che riesca a giocare tra le linee. Quello che preoccupa un po’ sono le troppe giornate passate senza i gol degli attaccanti“.

Gli elogi

“Klaassen? In una squadra che lotta su 3 competizioni diverse devi avere la coperta lunga. Giocatori così è meglio averli, poi è ovvio che un allenatore punta sui suoi 12-14 giocatori per andare avanti. Sta poi al giocatore mettere in difficoltà l’allenatore per farsi dare opportunità. Nell’Inter in questi anni ho visto un giocatore che è cresciuto tantissimo che è Darmian: è una pedina fondamentale per Inzaghi, nella difesa a 3 ma anche nel centrocampo a 5. È cresciuto tantissimo ed è uno dei giocatori più importanti. Gli allenatori difficilmente cambiano, e credo anche che sia giusto così, i risultati poi pagano“.

