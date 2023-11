Il difensore del Frosinone Ilario Monterisi ha ripercorso il match perso contro i nerazzurri tornando sul rigore da lui generato.

Ilario Monterisi ha parlato della sconfitta subita contro l’Inter ai canali ufficiali del Frosinone. “Sicuramente ci siamo “goduti” la partita come accade sempre ma abbiamo sempre massimo rispetto di tutti gli avversari e dell’Inter soprattutto. Noi interpretiamo le partite con la nostra identità di gioco. Oggi, oltre i meriti dell’Inter, negli ultimi 20 metri abbiamo peccato un po’. Secondo me abbiamo fatto comunque una grandissima partita e sono sicuro che se continuiamo su questa strada possiamo toglierci grandissime soddisfazioni. Ci siamo creati il nome grazie al modo di giocare. Abbiamo la spensieratezza, siamo giovani ma abbiamo una precisa identità di gioco. Il mister è una persona che ci trasmette tanto. Ogni partita noi resettiamo, ci riposeremo il giusto per poi pensare alla prossima“.

Sull’Inter

Si è parlato tanto della volontarietà del gesto di Dimarco e della concessione del calcio di rigore che poi Calhanoglu ha trasformato per il 2-0 finale; ecco il parere del difensore ciociaro. “Dimarco è andato di piatto per mandarla sul secondo palo, una zolla del campo gli ha permesso di prenderla bene. L’azione del rigore ancora la devo rivedere però è stata un’azione fortuita e un rigore un po’ generoso. Io vado a murare il tiro, lui allunga la gamba e mi viene addosso. Ho consigliato all’arbitro di andarlo a rivedere. Ma ormai è andata, pensiamo alla prossima“.

