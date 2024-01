Marchisio esalta Del Piero: «Era il mio idolo ed è stata una fortuna giocare con lui. Il mio primo gol…». Il racconto

Marchisio ai microfoni di Radio Serie A ha raccontato cosa ha rappresentato Del Piero per lui nel suo percorso alla Juventus.

RETROSCENA SU DEL PIERO – «Il mio idolo era Del Piero e io entro alla Juventus l’anno in cui lui arrivò dal Padova. In quel periodo giocavo nel suo stesso ruolo per poi spostarmi dietro. È stata una fortuna poter giocare con lui, averlo come compagno. Il mio primo gol è arrivato su un suo assist e mi ricordo benissimo quella giornata. Retroscena È capitato qualche volta di dormire nel parcheggio del centro sportivo, ma succedeva solo quando le sere prima c’erano le feste universitarie e quindi non avrei fatto a tempo ad andare a casa e a tornare in tempo per l’allenamento. A una di quelle conobbi mia moglie. Del Piero quando mi vide nel parcheggio si complimentò per il fatto che fossi già lì e non gli dissi mia la verità».

