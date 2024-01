Repice: «Allegri è al livello di Ancelotti e Mourinho. Con lui la Juve rende al meglio». Le parole del giornalista

Il giornalista Francesco Repice a News.Superscommesse.it ha detto la sulla stagione della Juventus e su Allegri.

LE PAROLE – «Il cammino della Juventus mi sta sorprendendo. Ritengo che quello che sta facendo la squadra sia conseguenza diretta anche del gran lavoro svolto a livello di settore giovanile. L’artefice di tutto questo è Allegri, che sta facendo rendere al meglio una squadra che a livello di organico, in particolare in difesa e a centrocampo, non è all’altezza non solo dell’Inter, ma anche di almeno altre due avversarie. Vero è che quest’anno la Juventus può allenarsi in maniera più continua e che in questo senso non avere le coppe è un vantaggio, ma a livello di gestione del gruppo Allegri è ormai al livello di allenatori come Ancelotti e Mourinho».

