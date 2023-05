Claudio Marchisio infuriato per il -10 inflitto alla Juventus: il messaggio dell’ex bianconero contro la penalizzazione

E’ un Claudio Marchisio infuriato quello che sui social attacca il -10 inflitto alla Juventus per il caso plusvalenze. Il messaggio dell’ex numero 8 bianconero non nasconde la sua rabbia.

Dopo questo lunedì, abbiamo la piena certezza che il nostro campionato è diventato peggio delle “opinioni da bar”.

Abbiamo fatto vivere al mondo del calcio quanto siamo poco credibili.

IL MESSAGGIO – «Dopo questo lunedì, abbiamo la piena certezza che il nostro campionato è diventato peggio delle “opinioni da bar”. Abbiamo fatto vivere al mondo del calcio quanto siamo poco credibili. Da una parte abbiamo visto una grande squadra (@sscnapoli) che torna allo scudetto dopo anni, con un gioco magnifico. Dall’altra la lotteria dei punti tolti , poi dati e poi ritolti in mesi di campionato, con squadre che si giocavano vari obiettivi e che non hanno reso questo campionato credibile. Non toglie le lacune di una squadra, #Juventus , da inizio anno poco convincente e senza identità. Però ricordiamoci che i punti conquistati in campo in questo anno assurdo, non c’entrano nulla con quello che sta succedendo al di fuori. Poi leggi sentenze che tutelano soggetti che erano fuori dal campo e invece chi era in campo ne subisce di più. TEMPI E METODI COMPLETAMENTE SBAGLIATI».

