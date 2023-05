Milinkovic Savic Juve, Igli Tare, ds della Lazio, chiarisce il futuro del centrocampista serbo: le sue dichiarazioni

Igli Tare, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro di Milinkovic Savic, obiettivo del calciomercato Juve da diverse stagioni.

FUTURO MILINKOVIC – «Per il bene di tutti ci siederemo ad un tavolo per chiarire questa cosa. Quello che dico per me vale per lui, ha un legame molto forte, ha stima e rispetto di società e allenatore. Può succedere di tutto, anche che venga ceduto ad un altro club».

