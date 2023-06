Szymon Marciniak era stato designato per arbitrare la Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter: la Uefa pensa al cambio

Un fulmine a ciel sereno quello relativo a Szymon Marciniak, arbitro designato per dirigere la Finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. La Uefa sembra essere sul punto di prendere provvedimenti dopo che il polacco ha partecipato ad una manifestazione di estrema destra. Lo riporta anche Sky Sport sul proprio sito internet.

«Potrebbe cambiare con una decisione senza precedenti l’arbitro della finale di Champions League tra Inter e Manchester City del prossimo 10 giugno. Il direttore di gara polacco Szymon Marciniak potrebbe essere infatti sostituito dall’Uefa dopo le notizie che hanno riferito di una sua partecipazione in Polonia a un evento organizzato dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. Una decisione sarà presa domani ma intanto l’Uefa ha fatto sapere di aver chiesto all’arbitro chiarimenti urgenti e di aver preso molto seriamente la questione, sottolineando come Uefa stessa e l’intera comunità calcistica siano totalmente contrari alle idee propugnate dal gruppo in questione».

