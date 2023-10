Marelli spiazzante: «Inutile polemizzare, giusto annullare i due gol alla Juve. E Gatti andava espulso…». Le parole dell’ex arbitro

Luca Marelli, ex arbitro, ha dato la sua interpretazione nel post gara di DAZN ai tanti episodi da moviola di Juve-Verona.

Le sue dichiarazioni: «Gol annullato a Kean? Inutile polemizzare, con la tecnologia e il fuorigioco automatico può essere fuorigioco di centimetri o di diversi metri: è sempre fuorigioco. Ci fu un altro fuorigioco di un tacchetto in un gol annullato a Castrovilli in Juve-Fiorentina e quella volta andò bene ai bianconeri Lasciando perdere la sceneggiata di Faraoni… Non c’è volontarietà nel fanno di Kean ma è giusto annullare perché c’è la mano aperta sul volto, è irregolare. C’è un pugno di Gatti ai danni di Djuric. Pugno chiuso, ci stava l’OFR per condotta violenta. In sala VAR saranno stati indecisi tra giallo e rosso. Ma con la mano chiusa è condotta violenta. Fortunatamente l’ha colpito tra spalle e petto».

